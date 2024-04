Vida Urbana Suspeito de matar namorado da ex-mulher e atirar no próprio filho é funcionário público de Araguaína Homem de 44 anos faz parte do quadro de servidores da prefeitura. Ele teria agido por ciúmes na madrugada desta terça-feira (26)

O homem suspeito de matar o novo namorado da ex-mulher e de atirar compra o próprio filho é contratado da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, da Prefeitura de Araguaína. Ele invadiu a casa onde estavam as vítimas durante a madrugada de terça-feira (26) e abriu fogo com arma de calibre 40. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem, de 44 anos, ...