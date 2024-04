Vida Urbana Suspeito de matar namorado da ex-companheira e atirar contra o próprio filho é procurado pela PC Secretaria da Segurança Pública informou que o caso segue sendo investigado pela pela 2ª DHPP de Araguaína com diligências em andamento

O funcionário público suspeito de matar o namorado da ex e atirar no próprio filho é procurado pela polícia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), até esta quarta-feira (27), o homem de 44 ainda não tinha sido localizado. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz José Carlos Ferreira Machado, do Juízo Único de Wanderlândia. Ele é o pr...