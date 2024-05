Vida Urbana Suspeito de matar eletricista com tiro na cabeça viu casal em festa antes do crime, diz família O JTo apurou com um familiar da vítima que o autor do crime não se conformou ao ver as vítimas juntas e esperou que fossem embora para matar Denizo

Antes de ser assassinado com um tiro na cabeça pelo ex-companheiro da namorada, o eletricista Denizio de Borba Moreira estava em uma festa agropecuária que ocorreu na cidade, quando o autor do crime viu o casal e não se conformou, diz familiar que preferiu não se identificar. Em entrevista ao JTo, contou que o ex-companheiro da namorada do eletricista viu os...