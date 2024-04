Vida Urbana Suspeito de matar companheira a facadas é procurado pela polícia Secretaria da Segurança Pública pede ajuda para localizar Moacy Barbosa Alves, de 48 anos, apontado como o principal suspeito de matar Nely da Silva. Crime ocorreu em março, no município de Araguatins

Com mandado de prisão em aberto, Moacy Barbosa Alves, de 48 anos, suspeito de matar a própria companheira, Nely da Silva, em Araguatins, no mês de março é procurado pela Polícia Civil do Tocantins (PCTO). As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta terça-feira (9). Conforme a pasta, o crime ocorreu no dia 2 de março deste ano, por volta das 22h, na residência do casal, localizada na Vila Madalena, em Araguatins, extremo norte d...