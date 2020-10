Vida Urbana Suspeito de matar ator de 'Chiquititas' é preso no Paraná Paulo Cupertino Matias, 50 anos, era procurado há um ano e meio pelo assassinato do ator Rafael Miguel e os pais do jovem

A Polícia Militar do Paraná prendeu nesta quarta-feira (28), no norte do estado, um homem suspeito de ser o comerciante Paulo Cupertino Matias, 50 anos, procurado há um ano e meio pelo assassinato do ator Rafael Miguel e os pais do jovem, em junho do ano passado, na zona sul da capital paulista. Os detalhes da prisão não forma confirmados pela Polícia Civil, n...