A Polícia Militar prendeu um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais A.F.P.S, suspeito de matar a própria mãe de 84 anos, na rua Osvaldo Cardoso, setor Palmas, em Araguaína, na quarta-feira, 27, por volta das 19h22.

Conforme os militares, as equipes foram acionadas logo após receber uma ocorrência de um homem de 45 anos, filho da vítima, que o vizinho teria ouvido gritos da sua mãe na residência e seu irmão de 44 anos, que sofre de problemas mentais, estava na casa.

De acordo com a Polícia Militar, ao entrarem na casa, encontraram a vítima morta no chão, ao lado da mesa da cozinha com um corte no pescoço e bastante sangue. Ainda segundo os militares, o suposto agressor estava calmo no momento da abordagem.

O Samu, a Polícia Técnico-Científica e o Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local. Após a confirmação do óbito houve a retirada do corpo.

A Polícia Militar encaminhou o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil de Araguaína.