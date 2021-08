Vida Urbana Suspeito de invadir unidade de saúde e furtar compressor de ar é preso em Bom Jesus Homem teria arrebentado o cadeado e levado o compressor

Policiais Civis prendeu o suspeito de invadir uma Unidade de Saúde e furtar o compressor de ar do estabelecimento em Bom Jesus do Tocantins. A prisão e recuperação do compressor ocorreram nesta segunda-feira, 23, horas após o crime. Conforme a Polícia Civil, o suspeito teria se deslocado até oposto de saúde, arrebentado o cadeado e levado o compressor, que te...