Suspeito de incendiar rádio em Alvorada morre em Anápolis

O G1 de Goiás divulgou que o funcionário da Prefeitura de Alvorada (TO), Hélio Ribeiro Figueiredo Júnior, 32 anos, morreu, na terça-feira, 17, no Hospital de Queimaduras de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ele era investigado como suspeito de incendiar uma rádio educativa da cidade, a única do município, no dia 5 de novembro. Não há informações sobre a morte ...