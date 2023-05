Policiais militares da 2ª CIPM de Dianópolis conseguiram prender o suspeito de ter matado uma pessoa em Novo Jardim nesta segunda-feira, 29, a golpes de facão enquanto tentava fugir para Dianópolis. A vítima é Wanderson Santana dos Santos, de 30 anos.

De acordo com o registro policial, os militares receberam as informações dos militares em serviço em Novo Jardim, por volta das 17h do homicídio cometido na estrada vicinal que dá acesso a uma mineradora, em Novo Jardim, e havia tomado a rodovia em sentido à Dianópolis, sudeste do Tocantins.

Os militares montaram um bloqueio na TO-040 no trevo Maria dos Reis. Logo depois, o veículo em que estava o suspeito, um Fiesta, cor prata, ano 2007, furou o bloqueio, segundo os militares.

Houve perseguição até alcançarem e prenderem o suspeito. O Fiesta tinha o para-brisa danificado e era dirigido por Cristiano Alves de Santana, identificado como motorista, de 32 anos. Com ele, a polícia encontrou R$1.570,00 reais em espécie e um aparelho celular.

O motorista foi levado para a 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Dianópolis, e autuado por homicídio simples. O delegado plantonista Clezio Candido Lima Neves lavrou o auto de prisão em flagrante e justificou que o homem foi perseguido, logo após o suposto crime. Ele não arbitrou fiança por se tratar de crime inafiançável.

O JTO tentou contato com o advogado apontado como defensor da vítima, Emiterio Marcelino Mendes Neto, mas não conseguiu completar a ligação. O espaço está aberto para manifestação.