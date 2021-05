Vida Urbana Suspeito de furtar academia é preso pela PM com ajuda de populares em Tocantinópolis Preso ainda estava com os objetos do furto e também com porções de maconha e crack

A Polícia Militar prendeu um homem, de 26 anos, pelo crime de furto a estabelecimento comercial em Tocantinópolis. A ação ocorreu no final desta quarta-feira, 26, por volta das 23 horas, com a ajuda de populares. Conforme a PM, após o crime as buscas pelo suspeito, que havia furtado uma academia, começaram e contaram com o apoio de populares que prestaram inform...