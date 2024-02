Se apresentou na 12ª Delegacia de Polícia de Augustinópolis, na tarde desta segunda-feira, o homem de 39 anos, suspeito de matar a esposa, também de 39 anos, com golpes de faca, e de esfaquear uma adolescente de 15 anos e o enteado, de 19, na madrugada do último domingo, 4, em Praia Norte, no Bico do Papagaio.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em nota ao JTo na tarde desta segunda-feira, ao se apresentar na delegacia o suspeito acabou detido pelos policiais em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelos crimes de e duas tentativas de homicídio.

Durante o registro da prisão, de acordo com a pasta, o suspeito se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Na sequência, foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento do município para receber atendimento médico, por ter se ferido ao cair de moto durante a fuga.

"Após os procedimentos legais cabíveis, o suspeito será encaminhado à cadeia pública de Augustinópolis, onde ficará à disposição da justiça", informou a SSP, ao ressaltar que o caso segue em investigação pela 9ª Delegacia de Praia Norte.

Sobre o estado de saúde da filha e do enteado do suspeito, a pasta informou que "o rapaz de 19 anos, que é filho da vítima, já recebeu alta e acompanhou o enterro da mãe. Já a adolescente, filha do suspeito, permanece hospitalizada".

Relembre o crime

Militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para uma ocorrência na Vila Arco Íris, em Praia Norte, por volta de 1h do domingo, 4. Ao chegarem no local, o irmão da vítima contou que o suspeito seria o esposo da vítima e que teria fugido após o crime.

No imóvel, os militares foram informados que o suspeito matou a sua esposa, mulher de 39 anos a facadas e em seguida atingiu os dois filhos, uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 19, com golpes de faca.

De acordo com a corporação, os militares acionaram a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal, que estiveram no local e realizaram os trabalhos de perícia e remoção do corpo.

Ao Jornal do Tocantins, um irmão da vítima, que preferiu não ser identificado, contou que familiares após terem conhecimento do ocorrido se deslocaram até a residência da vítima e momentos depois foram ameaçados pelo suspeito, que estaria armado.

Com informações repassadas por testemunhas, policiais civis e militares realizaram cerco para buscas na região do município, onde moradores de um povoado teriam visto o suspeito, que estaria armado e tentava fugir em uma motocicleta.