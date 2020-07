Vida Urbana Suspeito de estuprar e gravar abuso de duas enteadas adolescentes é preso em Palmas Vítimas relataram que o padrasto teria tocado suas partes íntimas

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem suspeito de ter abusado de duas adolescentes em Palmas. A detenção aconteceu nesta quarta-feira, 8, no setor Lago Sul, após as vítimas, duas jovens de 13 e 14 anos, relatarem que o padrasto havia tocado as partes íntimas delas, enquanto dormiam. A PM disse no relato as vítimas contaram que, além de praticar o abuso, o home...