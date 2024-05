Vida Urbana Suspeito de estuprar criança de seis anos após atrair vítima com doces em bar é preso no Maranhão De acordo com a Polícia Civil do Tocantins, o crime ocorreu em 2005, em Bela Vista, quando na época o homem era dono de um bar, e oferecia balas, refrigerantes e até e dinheiro para atrair a vítima

A Polícia Civil do Maranhão prendeu um homem de 62 anos, suspeito de estuprar uma criança de seis anos de idade no ano de 2005, em Bela Vista, distrito de São Miguel do Tocantins. As informações são da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP). O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi preso na cidade de Paraibano (MA), nesta terça-feira (28)....