Suspeito de estuprar criança de 8 anos em Conceição do Tocantins é preso

A Polícia Civil (PC) e o Grupo de Operações Especiais da Polícia Penal do Estado do Tocantins (GOPE) prenderam na terça-feira, 12, um homem de 20 anos, suspeito de estuprar uma criança de 8 anos de idade, que passava férias com a família em Conceição do Tocantins. O crime ocorreu no dia 17 de junho deste ano. De acordo com as investigações, o crime ocorreu na cas...