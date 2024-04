Vida Urbana Suspeito de esquartejar homem em Minas Gerais é achado em casa perto de uma delegacia em Praia Norte Foragido de 26 anos teria praticado o crime no mês de março deste ano, após uma briga de bar

Um homem com as inicias R.G.S acabou preso suspeito de envolvimento em um assassinato no estado de Minas Gerais. A vítima foi morta e esquartejada após uma briga de bar. O suspeito de 26 anos estava em Praia Norte, na região norte do estado, no momento da prisão, e morava perto da delegacia da cidade tocantinense. O crime ocorreu no dia 17 de março deste ano no mun...