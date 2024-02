A Polícia Civil prendeu na quarta-feira, 31, o homem identificado com as iniciais L.N.S., 28 anos, suspeito de roubo qualificado no dia 12 de janeiro, no setor Itapuã, em Araguaína. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima foi espancada e ficou com dano permanente na visão.

As investigações apontam que o suspeito subtraiu um talão de cheques da vítima e passou a preenchê-lo para aplicar golpes na cidade. "O autor tentou se evadir de Araguaína assim que soube que havíamos conseguido identificá-lo”, disse o delegado da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DRR - Araguaína), Fellipe Crivelaro, por meio da assessoria.

A Polícia Civil compartilhou com a Polícia Rodoviária Federal, informações sobre o veículo do suspeito, informando que possivelmente ele estaria armado.

Às 23h de quarta-feira, a PRF conseguiu interceptar o veículo do suspeito em fuga da cidade. Ele estava de posse de uma pistola calibre 380, munições e um cheque em nome da vítima, que foram apreendidos.

“Na ocasião da prisão, o suspeito ofereceu a pistola para os agentes, em troca da liberdade, e, por isso, também foi autuado pelo crime de corrupção ativa”, ressaltou o delegado.

Agentes da PRF conduziram L.N.S. para a delegacia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de roubo qualificado, estelionatos e corrupção ativa.

Os agentes ainda foram na residência do suspeito e apreenderam um automóvel, uma geladeira e um fogão.

Conforme a pasta, L.N.S foi encaminhado para unidade prisional local, onde vai aguardar audiência de custódia.