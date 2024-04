Vida Urbana Suspeito de espancar idoso em posto de combustível até deixá-lo inconsciente se apresenta à polícia Vítima de 67 anos foi agredida com chutes e socos na cabeça e teve traumatismo craniano. Ela está internada em estado grave em Palmas

Um homem, de 30 anos, suspeito de agredir um idoso de 67 anos, em um posto de combustível, em Dianópolis, no sudeste do estado, se apresentou na delegacia, na segunda-feira (15). As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A pasta informou que ao saber que estava sendo procurado, o homem se apresentou, acompanhado por um advogado, na sede d...