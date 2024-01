Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, entrou em confronto com suspeitos de explodir e furtar uma agência bancária em Barrolândia, no centro-oeste do estado. Um suposto criminoso acabou baleado e morreu no local. Conforme a polícia, um militar levou um tiro no colete a prova de balas, que o salvou.

A Polícia Militar informou, em nota, que o confronto aconteceu por volta das 9h30 da manhã deste sábado, 13, em uma região de mata a cerca de dois quilômetros da cidade.

A explosão na unidade do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) aconteceu por volta das 3h30 desta sexta-feira, 12. Quando a equipe chegou no local, moradores disseram que eram quatro homens e estavam em duas motos. A corporação informou ainda ter encontrado dentro da agência, estojos de calibre .380 e vestígios de materiais explosivos.

A polícia acredita que suspeitos continuam na região e que um carro esteja dando apoio ao grupo.