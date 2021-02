Vida Urbana Suspeito de dirigir embriagado, atropelar e matar adolescente é indiciado em Campos Lindos Crime ocorreu em junho de 2019 e além da menor, um jovem de 18 anos ficou gravemente ferido

A Polícia Civil de Campos Lindos indiciou um homem de 48 anos suspeito de atropelar e matar uma adolescente de 16 anos enquanto conduzia um veiculo supostamente embriagado. Ele poderá responder pelos crimes de homicídio culposo no trânsito qualificado, lesão corporal culposa no trânsito qualificada, omissão de socorro no trânsito e embriaguez ao volante, previstos no C...