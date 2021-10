Vida Urbana Suspeito de comercializar droga em Paraíso do TO é preso com tabletes de maconha em Alvorada Conforme Polícia Militar, homem carregava 130 tabletes de maconha no interior do veículo

Neste sábado, 3, 130 tabletes de maconha escondidos dentro de um veículo foram apreendidos em Alvorada, região sul do Estado. Durante a ocorrência, a Polícia Militar (PM) também prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com o G1 Tocantins, a Polícia Militar informou que o suspeito disse que a droga seria comercializada em Paraíso do Tocantins,...