Vida Urbana Suspeito de balear cliente de bar no Pará após discussão é reconhecido e preso na Praia da Graciosa Ele teria dado dois tiros em namorado de mulher que agrediu sua filha por divergência no valor da conta. Crime ocorreu em Conceição do Araguaia (PA) no último dia 8 de agosto

Um homem de 39 anos acabou preso neste domingo, 29, em Palmas, por ser suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida Conceição do Araguaia (PA) no dia 8 de agosto. Ele estava em um bar localizado na Praia da Graciosa quando policiais que estavam no local o reconheceram. Segundo informações da Polícia Civil, o homem é proprietário de um bar na cidade paraense e, no ...