Vida Urbana Suspeito de assassinar ex-policial federal em Goiânia é preso em Araguaína Homem de 32 anos trabalhava como pintor em uma empresa de Araguaína quando ocorreu a prisão; ele ainda possui outros quatro mandados de prisão por homicídios em Porto Nacional e Xinguara (PA)

Em apoio à Delegacia de Homicídios de Goiânia (GO), a Polícia Civil do Tocantins prendeu na tarde da última sexta-feira, 1° de maio, em Araguaína, o suspeito de matar o ex-policial federal Sílvio José Dourado, de 53 anos. O crime ocorreu no dia 17 de abril. A vítima estava em um semáforo na avenida T-63, no Setor Pedro Lodovico, em Goiânia, quando teria sido abordado p...