Vida Urbana Suspeito de assassinar ex-mulher, mãe e padrasto dela era segurança particular Aristânia de Moura Pereira, de 29 anos, trabalhava como maquiadora e tinha quatro filhos com Valber Oliveira

Valber Oliveira da Silva, de 32 anos, suspeito de matar a tiros a ex-companheira, a mãe e o padrasto dela a tiros, era segurança particular. Após o crime ele também tirou a própria vida com um disparo na cabeça. Em entrevista ao Jto, o porta-voz da Polícia Militar (PM), major Morais, disse que Valber era segurança privado e não aceitava o fim do rela...