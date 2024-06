Vida Urbana Suspeito de ameaça e lesão corporal contra a ex-companheira é procurado pela Polícia Civil Secretaria da Segurança Pública pede ajuda para localizar Genivaldo Queiroz Tavares, 40 anos, indiciado em três inquéritos policiais

Com mandado de prisão em aberto, Genivaldo Queiroz Tavares, 40 anos, indiciado em três inquéritos policiais pelos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria, contra a ex-companheira, é procurado pela Polícia Civil do Tocantins (PCTO). As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta terça-feira (11). De acordo com a pasta...