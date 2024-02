Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir fisicamente a irmã e ameaçar o cunhado e o irmão. O caso ocorreu na tarde de domingo, 25, no Setor Aeroporto, em Silvanópolis, região central do estado.

Conforme divulgado, a PM foi acionada por alguns familiares que foram vítimas do suspeito. Eles informaram que o homem teria agredido fisicamente a irmã e ameaçado com faca e facão o cunhado e o irmão. Uma equipe em serviço do 5º Batalhão da PM em Silvanópolis deslocou-se para averiguar a solicitação.

No local, a equipe policial localizou o suspeito, que durante a abordagem passou a resistir e agredir fisicamente a equipe policial. Ele foi contido e preso, segundo divulgou a PM.

Na residência, os policiais encontraram um facão, supostamente utilizado para ameaçar os familiares.

O suspeito foi preso e apresentado na delegacia de Polícia Civil em Porto Nacional para a realização dos demais procedimentos legais cabíveis.