Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil prendeu na sexta-feira, 23, um homem, de 42 anos, suspeito de agredir e manter a companheira em cárcere privado em Dianópolis, extremo norte do estado.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, o caso foi levado à polícia pela mãe da vítima, que procurou a delegacia e relatou que o companheiro de sua filha a estava impedindo de sair de casa e de ter contato com vizinhos.

Após receber a informação, uma equipe policial foi enviada ao local e encontrou a vítima, que apresentava lesões na boca e perda dentária. A mulher confirmou ter sido agredida e mantida em cárcere, segundo a pasta.

A Polícia Civil efetuou a prisão do suspeito e o conduziu até a 14ª Central, onde foram lavrados os procedimentos em desfavor do suspeito pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, por cárcere privado.