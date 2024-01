Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 31 anos acabou preso suspeito de invadir a casa da ex-namorada, 32, e de agredi-la. A vítima já tinha medida protetiva contra o ex. A prisão aconteceu na manhã do último domingo, 21, no Setor Guaxupé, em Porto Nacional, a 60 km da capital.

O filho da vítima, de nove anos, ligou para a polícia ao perceber que a sua mãe e o ex -companheiro brigavam, informou a Polícia Militar.

Os militares disseram que encontraram o casal do lado de fora da casa. Aos policiais, a vítima contou que o suspeito é seu havia lhe batido na cabeça com uma panela e também a arranhou por todo o corpo.

A vítima e o suspeito foram conduzidos para a central de flagrantes de Porto Nacional, onde o homem acabou autuado por lesão corporal e por descumprir medida protetiva.