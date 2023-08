O suspeito de 49 anos de matar a companheira Ellen Cristiny, de 28 anos, no sábado, 26, em Xambioá, região norte do Estado, acabou preso no Pará, na segunda-feira, 28, pela Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os policiais do Tocantins informaram a polícia do Pará sobre o fato e solicitaram colaboração para que o suspeito fosse localizado.

Na manhã de segunda-feira, o suspeito foi encontrado dentro de uma van na cidade de São Domingos do Araguaia (PA) e detido pelos policiais militares da cidade.

Ainda conforme a pasta, após a localização do suspeito, a Polícia Civil do Tocantins representou pela prisão preventiva a Comarca de Xambioá e o pedido foi deferido, assim, os policiais do Pará deram cumprimento ao mandado de prisão e o homem foi recolhido na delegacia de São Domingos do Araguaia.

O delegado Adriano de Aguiar Carvalho, que responde pela 22ª Delegacia de Polícia de Xambioá, informou por meio da assessoria que o homem deve ser ouvido nos próximos dias.

"O inquérito já está instaurado, diligências foram realizadas, perícias foram concluídas e testemunhas foram ouvidas sobre o caso. O próximo passo agora será interrogar o preso e, em seguida, encaminhar o caso para a justiça", finalizou.

O crime

Elen Cristiny morreu após sofrer diversas facadas na madrugada de sábado, 26, em Xambioá, região norte do Estado.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados para atender a ocorrência e ao chegar no local, encontraram o corpo da vítima caído no chão. A equipe de saúde do Hospital de Xambioá foi chamada e constatou a morte.

A mulher teve duas perfurações no braço, duas no abdômen, uma no peito e uma na região do umbigo.

De acordo com a PM, uma testemunha informou à polícia que o suspeito e a vítima viviam em união estável há aproximadamente cinco meses. Os dois ingeriam bebidas alcoólicas desde às 18h.

A testemunha relatou também que ouviu a vítima gritar e pedir ajuda, e viu o suspeito sair da residência com uma arma branca na mão.

Ainda conforme a polícia, Segundo populares, o suspeito correu em direção à beira rio, região que tem muita vegetação às margens do Rio Araguaia.

Foram realizadas buscas nas imediações com ajuda de moradores locais, mas os policiais não encontraram o suspeito.

A Perícia Científica esteve no local, e a equipe do Instituto Médico Legal recolheu o corpo.