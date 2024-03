Vida Urbana Suspeito é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Araguaína Policiais militares localizaram ao lado do jovem de 18 anos uma arma de fogo de fabricação artesanal, de calibre 22

Na madrugada desta segunda-feira (11), a Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos em flagrante. De acordo com a PM, ele é suspeito de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu em Araguaína, norte do estado, e o nome do jovem não foi divulgado. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e chegou ao setor Araguaína Sul, onde encontrou o suspeito....