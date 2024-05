Vida Urbana Suspeito é preso em flagrante ao receber R$ 2 mil em notas falsas pelos Correios, diz PM De acordo com a polícia, jovem de 21 anos estava com envelope remetido de Brasília (DF), com 20 notas falsas de R$ 100. Ele foi preso e apresentado no Departamento da Polícia Federal, em Palmas

Um jovem de 21 anos acabou preso em flagrante suspeito de receber R$ 2 mil em notas falsas pelos Correios, em envelope remetido de Brasília (DF). De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu no centro de Porto Nacional, região central do Estado. Conforme a corporação, a prisão ocorreu após a equipe receber a informação da Polícia Federal (PF) de que o susp...