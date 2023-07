Um homem de 32 anos acabou preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na Praia Flor do Jalapão, em Rio Sono, após a equipe ser chamada no local com informações de que ele estaria agredindo a esposa. A prisão ocorreu no final da tarde de domingo.

Segundo a PM, ao ser abordado, militares encontraram uma arma de fogo do tipo “caneta-revólver” calibre .22, cinco munições do mesmo calibre, porções de cocaína e maconha.

A polícia informou que o suspeito também resistiu à prisão, por isso, foi algemado e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Palmas.