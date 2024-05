Vida Urbana Suspeitas de extorquir jovem que se recusou enviar Pix em motel são presas Segundo as investigações, as mulheres também são suspeitas de extorquir vítimas em outras cidades do Tocantins e do Maranhão

A Polícia Civil (PC) prendeu duas mulheres, ambas de 21 anos, suspeitas de extorquir um jovem em um motel localizado em Paraíso do Tocantins. O caso ocorreu no dia 20 de abril deste ano, quando a vítima, de 21 anos, foi esfaqueada após se recusar a enviar dinheiro por meio de Pix para as mulheres. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP...