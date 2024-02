Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher de 40 anos de idade é investigada por tentativa de assassinato ao golpear o companheiro com uma garrafa quebrada em São Valério, no sudeste do estado. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ela está na cadeia feminina de Talismã após ter sido presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) em um bar da cidade, na tarde da última sexta-feira, 9.

Segundo a SSP, a mulher disse à polícia que os dois estavam bebendo o dia todo e que o companheiro teria tido ciúmes dela e lhe deu um tapa. Nesse momento, ela quebrou uma garrafa e usou como arma na clavícula e no abdômen do homem.

A vítima precisou ser levada ao hospital local e depois encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Gurupi, informou a pasta.

Na delegacia, a mulher acabou autuada pela tentativa de homicídio e encaminhada para a prisão feminina. A Polícia Civil continua com as investigações.