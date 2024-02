Uma mulher de 33 anos, identificada pelas iniciais I.T.S.C, suspeita de ser chefe de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Peixe, no sul do Estado, foi presa pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira, 8, em Anápolis (GO).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mulher foi encontrada nas proximidades do Centro Universitário de Anápolis, por volta das 16h30, após um compartilhamento de informações entre a Polícia Civil do Tocantins e o Grupo Especial de Investigações Criminais de Anápolis.

Ela foi presa mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Peixe.

Ainda segundo a pasta, a suspeita era investigada desde 2021 pela 94ª Delegacia de Polícia Civil de Peixe, pelo crime de tráfico de drogas.

"Durante o curso das investigações, foi possível descobrir que a investigada comandava o tráfico de drogas em Peixe em nome de uma facção criminosa instalada no Estado do Tocantins. No decorrer da investigação, ela se mudou para a cidade de Anápolis com receio de ser presa, mas continuou comandando o tráfico de drogas na cidade de Peixe, usando algumas pessoas da família, irmãos, cunhado e sobrinhas, inclusive menor de idade", ressaltou o delegado João Paulo, por meio da assessoria.

A SSP destaca que a mulher será indiciada por tráfico de drogas, incluindo o transporte de substâncias entre Anápolis e Peixe, com envolvimento de menores, além de associação ao tráfico e integração em organização criminosa.

A ação é um desdobramento da Operação Mordomia, deflagrada pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da 94ª Delegacia de Polícia Civil de Peixe, que resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de centenas de porções de drogas em dezembro de 2023.