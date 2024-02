Vida Urbana Surdo réu por estupro em 2007 pede para deixar prisão após falta de intérprete frustar audiência Homem de 44 anos teve a prisão preventiva cumprida em dezembro de 2023 em outra cidade, mais de 15 anos após o crime. Defensor contesta requisitos da prisão

Preso desde 28 de dezembro de 2023 por policiais civis que cumpriram um mandado de prisão aberto desde 2011, um surdo de 44 anos morador de Praia Norte, no extremo norte do Tocantins, entrou com um pedido de liberdade provisória nesta segunda-feira, 5. Ele deveria ter passado por uma audiência de custódia no mês passado na Comarca de Araguatins, mas o loca...