Vida Urbana Suposto líder de grupo que furtava cabeças de gado no Sul do TO é preso em operação policial Preso atuava há anos na coordenação dos furtos em fazendas de Figueirópolis, Alvorada, Cariri, Formoso do Araguaia e Gurupi

A Operação Apolo da Polícia Civil prendeu o suspeito de ser o líder de um grupo criminoso especializado no furto de gado na região Sul do Tocantins. A ação começou ainda na quarta-feira, 5, entretanto a prisão ocorreu nesta quinta-feira, 6, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal de Uruaçu (GO), onde estava residindo o suspeito, de 28 anos, apelidado de Gordinho. A...