Vida Urbana Sucuri gigante é encontrada morta em Bonito (MS) A Polícia Militar Ambiental disse que a cobra, de aproximadamente 6,3 m, foi localizada em estágio avançado de decomposição

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga as causas da morte de uma sucuri de grande porte, encontrada às margens do rio Formoso, ponto turístico de Bonito (MS), neste domingo (24). A Polícia Militar Ambiental disse que a cobra, de aproximadamente 6,3 m, foi localizada em estágio avançado de decomposição. Os policiais ambientais foram enviados ao local ne...