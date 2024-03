Um subtenente da Polícia Militar (PM) foi demitido da corporação após ter furtado R$ 8 mil durante uma abordagem policial na TO-222 em Araguaína, norte do estado. A portaria com a decisão do Conselho de Disciplina pela demissão foi publicada no Diário Oficial n° 6.533.

O g1 não conseguiu contato com a defesa do subtenente. A decisão é administrativa e ele poderá recorrer.

O crime aconteceu no dia 18 de janeiro de 2020. Na época, a PM informou que depois de uma abordagem na TO-222, em Araguaína, uma vítima procurou o comandante para informar que o dinheiro havia sumido. Ao ser questionado, o subtenente confessou que teria furtado o dinheiro. A quantia foi encontrada perto do local da abordagem ao veículo da vítima.

O militar chegou a ser preso na época e teve a prisão preventiva decretada. O g1 questionou a PM para saber quanto tempo durou a prisão do subtenente, e aguarda resposta.

O militar era concursado e estava na PM desde maio de 1993. No portal da transparência do Governo do Estado, o nome dele aparece como inativo - na reserva -, e recebendo pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev).

A pena de demissão foi aplicada pelo comando-geral da PM, conforme decisão do conselho de disciplina instaurado. Conforme a PM, o servidor pode entrar com recurso junto ao chefe do poder executivo para tentar reverter a decisão.