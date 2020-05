Vida Urbana STJ rejeita federalização de investigações sobre assassinato de Marielle Franco A vereadora e o motorista Anderson Gomes foram mortos na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro

Por unanimidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, nesta quarta-feira (27), o pedido de federalização das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Marielle e Anderson foram mortos na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. O pedido foi feito no ano passado pela e...