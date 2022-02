Vida Urbana STJ mantém preso jovem que matou e incendiou corpo para se vingar de suspeito de estupro O borracheiro Matheus Andrade, 21, segue preso desde agosto do ano passado após ter matado um homem inocente para se vingar de outro suspeito de estuprar garoto em Paraíso

O ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus ao borracheiro Matheus Pereira Andrade, 21 anos, preso desde agosto do ano passado após ter matado e incendiado um homem de 51 anos, na companhia do operador de caixa Diogo Caitano Sousa Cruz, 22 anos. Andrade impetrou o pedido no STJ após ter pedido de responder a uma ação penal e...