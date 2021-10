Vida Urbana STJ manda soltar vendedor acusado de traficar remédios de uso controlado de Goiás para o Tocantins Vendedor goiano Robinson Meireles tinha mandado de prisão aberto desde 2019 e estava preso desde o final de setembro por ordem da justiça do Tocantins, mas ministro revogou a prisão de ofício

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca mandou soltar, de ofício, o vendedor goiano de medicamentos Robinson Jorge Meireles, 44 anos, que estava preso desde 20 de setembro, em Goiânia, em cumprimento à ordem de prisão preventiva da 4ª Vara Criminal de Palmas. A decretação da prisão preventiva do vendedor consta em um processo no qua...