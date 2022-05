Vida Urbana Somente em 2022, TO registra 125 óbitos por acidentes de trânsito e SES alerta para conscientização Com a chega de maio, o 'Movimento Maio Amarelo' alerta para os impactos dos acidentes de trânsito e reflete como cada pessoa pode fazer sua parte na hora de salvar vidas

Somente neste ano, o Tocantins registrou 125 óbitos por acidentes de trânsito terrestre, conforme os números do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS). O dado disponibilizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta segunda-feira, 2, vem como um alerta para os impactos dos acidentes e as ações do mês de conscientização, lembrado pelo 'Movimento M...