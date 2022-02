Vida Urbana Somando 5,8 mil notificações e 1,6 mil casos de dengue, Palmas e Araguaína seguem com combate Blitz educativa para alertar sobre proliferação do mosquito Aedes aegypti ocorreram em avenidas da Capital; Araguaína realizou nesta semana visitas a empresas para vistorias

Com altos registros de casos de dengue, Palmas e Araguaína seguem com ações intensificadas em combate ao mosquito Aedes aegypti. As duas cidades somam mais de 5,8 mil notificações e 1,6 mil casos confirmados entre o começo de janeiro e esta quarta-feira, 9. A Capital tem 5.161 notificações de dengue, com 1.332 casos confirmados e Araguaína tem 735 n...