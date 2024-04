Vida Urbana Sogro de deputado federal é morto a facadas durante jogo de cartas De acordo com a Polícia Militar, Sula Borba estava jogando com o suspeito quando começaram a discutir. Ele tinha 56 anos e era pai da esposa de Vicentinho Júnior

O sogro do deputado federal Vicentinho Júnior foi assassinado a facadas. Sula Borba, de 56 anos, foi morto após desentendimento em um jogo de baralho nesta sexta-feira (12), em São Miguel do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar, Borba estava jogando com o suspeito, de 36 anos, quando começou uma discussão entre os dois. O homem, que não teve o nome divulgado, sacou ...