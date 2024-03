Vida Urbana Sogro é suspeito de matar genro com tiro após desentendimento na zona rural de Peixe De acordo com a Polícia Militar, logo após o acontecido, o suspeito fugiu do local a pé

O jovem Flamarion Victor Carvalho de Farias, de 21 anos, morreu após ser baleado no domingo (17) por volta das 20h30, em uma fazenda na zona rural de Peixe, no sul do estado. O suspeito do crime é sogro da vítima, um homem de 40 anos, que não teve o nome divulgado. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou ao JTO que, de acordo com o Boletim de Ocorrê...