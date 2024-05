Vida Urbana Sobe para 66 o número de mortes por chuvas no Rio Grande do Sul e ultrapassa tragédia de 2023 Até o momento, 332 municípios foram afetados e óbitos superaram a última catástrofe ambiental do estado

No Rio Grande do Sul (RS), o número de pessoas mortas pelas fortes chuvas que atingem o estado subiu para 66, de acordo com o último boletim da Defesa Civil divulgado às 9 deste domingo (5). Outros seis óbitos ainda estão em investigação, 155 pessoas ficaram feridas e há ainda 101 pessoas desaparecidas. O número de óbitos superou a última ca...