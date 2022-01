Vida Urbana Sobe para 537 número de desalojados pelas enchentes no Tocantins Desabrigados das cidades de Araguanã, Formoso do Araguaia, Itaguatins, São Miguel, Rio dos Bois e Pedro Afonso passam de 313 e o número de desalojados pelas cheias sobem para 537

As enchentes do Tocantins deixaram 313 moradores desabrigados das cidades de Araguanã, Formoso do Araguaia, Itaguatins, São Miguel, Rio dos Bois e Pedro Afonso. Conforme o boletim da Defesa Civil, 537 pessoas estão desalojadas e estão vivendo em casa de parentes, amigos ou vizinhos. Neste domingo, o número de desalojados era de 522, ou seja, um aumento de 15 pes...