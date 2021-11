Vida Urbana Sites oficiais do Governo estão fora do ar na manhã desta quinta-feira Em nota, a Agência de Tecnologia da Informação (ATI) informou que os sistemas do Governo do Tocantins passam por uma instabilidade momentânea

Os sites oficiais do Estado estão fora do ar desde o início da manhã desta quinta-feira, 18. Apenas o portal Integra Saúde foi possível o acesso durante a manhã. Em nota, a Agência de Tecnologia da Informação (ATI) informou que os sistemas do Governo do Tocantins passam por uma instabilidade momentânea. No entanto, segundo a agência, as equipes ...