Vida Urbana Site do Tribunal de Justiça fica fora do ar. Hackers reivindicam ataque ao portal O Poder Judiciário afirma que "oscilações" no site causadas por agentes externos não afetaram sistemas processual e administrativo

O site do Tribunal de Justiça do Tocantins ficou fora do ar por algumas horas no fim de semana e teria sido alvo de ataques cibernéticos. O Jto não conseguiu acesso ao site no domingo pela manhã e início da tarde de domingo, 21. Mas desde o dia anterior, em postagem no X (antigo Twitter), às 21h07, o perfil Low Profile Zeus reivindicou a autoria da ação e justificou a...