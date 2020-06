Vida Urbana Site do Ministério da Saúde sobre covid-19 volta ao ar apenas com informações das últimas 24 horas Página na internet traz apenas os casos de recuperados, novas contaminações e óbitos; demais dados sobre histórico da doença no País foram omitidas. Informações que constavam em outro site do governo também estão fora do ar

Depois de retirar do ar por um dia o site que mantinha sobre informações detalhadas a respeito a covid-19, o Ministério da Saúde atualizou a página na internet com informações básicas. O site traz apenas as informações sobre os casos de pessoas recuperadas da doença, os casos de novas contaminações e os óbitos. Todas as demais informações históricas da doença no Paí...